Авіаудар по Краматорську: з-під завалів деблокували тіла 4 жертв

фото: ДСНС України у Донецькій області

Кількість загиблих внаслідок російського авіаційного удару по Краматорську зросла до чотирьох. Надзвичайники деблокували з-під завалів будинку тіла двох жінок

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Донецькій області, передає RegioNews.

Станом на 17:40 на місці обстрілу з-під завалів будинку рятувальники вилучили тіла чотирьох загиблих осіб. Попередньо, під завалами зруйнованого російською бомбою 4-поверхового будинку може залишатися ще одна людина.

"Загалом внаслідок обстрілу 4 людини загинули, ще 4 отримали поранення", ― йдеться в повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.