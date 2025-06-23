Авіаудар по Краматорську: з-під завалів деблокували тіла 4 жертв
Кількість загиблих внаслідок російського авіаційного удару по Краматорську зросла до чотирьох. Надзвичайники деблокували з-під завалів будинку тіла двох жінок
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Донецькій області, передає RegioNews.
Станом на 17:40 на місці обстрілу з-під завалів будинку рятувальники вилучили тіла чотирьох загиблих осіб. Попередньо, під завалами зруйнованого російською бомбою 4-поверхового будинку може залишатися ще одна людина.
"Загалом внаслідок обстрілу 4 людини загинули, ще 4 отримали поранення", ― йдеться в повідомленні.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, 21 червня росіяни атакували Слов’янськ і Краматорськ. Повідомлялося, що внаслідок ворожих ударів загинув 17-річний підліток, ще п’ятеро мирних жителів дістали поранення.