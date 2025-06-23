РФ завдала ракетного удару по околицях Запоріжжя: зруйновані будинки й інфраструктура

фото: Запорізька ОВА

Вчора, 22 червня, російські окупанти завдали 458 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури", – йдеться в повідомленні.

Іван Федоров додав, що вчора російські війська здійснили:

Ракетний удар по селу Нижня Хортиця Запорізького району. Внаслідок ворожої атаки без електропостачання залишились майже 5 000 абонентів

Чотири авіаційних удари по Кам'янському, Гуляйполю, Новоданилівці.

300 БпЛА різної модифікації (більшість з них FPV) атакували Запоріжжя, Оленівку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне.

Вісім обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе, Малу Токмачку, Новоданилівку.

145 артобстрілів завдали окупанти по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новопавлівки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного.

Нагадаємо, в ніч на 23 червня Київ зазнав чергового масованого обстрілу з боку російських військ — столицю атакували ударні безпілотники та балістичні ракети. Є загиблі та поранені.