Оккупанты убили 2 и ранили 5 жителей Донецкой области
За прошедшие сутки, 22 июня, российская армия убила двух жителей Донецкой области. Также пятеро гражданских получили ранения
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews.
По оперативным данным, вчера россияне убили людей в Северске и Мирном. Из-за вражеских обстрелов гражданские получили ранения — в Константиновке, Покровске, Новоэкономическом, Райском и Доброполье.
Общее число жертв РФ в Донецкой области (3 279 погибших и 7 353 пострадавших) подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним, количество погибших в результате российского авиационного удара по Краматорску 21 июня возросло до четырех. Спасатели деблокировали из-под завалов дома тела двух женщин.
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