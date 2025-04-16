Росіяни минулої доби поранили п'ятьох жителів Донеччини

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Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За його словами, росіяни поранили 5 жителів Донеччини: у Слов'янську, Костянтинівці, Лимані, Коптєвому і Берестку.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, в ніч на 16 квітня російська армія запустила по Україні 97 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 57 ворожих дронів, ще 34 — локаційно втрачені.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали: Сумщина, Одещина, Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина.