Росіяни минулої доби поранили п'ятьох жителів Донеччини
Російські війська минулої доби, 15 квітня, поранили п’ятьох жителів Донецької області
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
За його словами, росіяни поранили 5 жителів Донеччини: у Слов'янську, Костянтинівці, Лимані, Коптєвому і Берестку.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо, в ніч на 16 квітня російська армія запустила по Україні 97 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 57 ворожих дронів, ще 34 — локаційно втрачені.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали: Сумщина, Одещина, Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина.
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