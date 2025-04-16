Сумська область під ударом: 40 обстрілів, десятки вибухів, є загиблий
Уночі та зранку 16 квітня росіяни здійснили 40 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 89 вибухів
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що окупанти обстріляли 9 громад.
Зокрема, у Великописарівській громаді зафіксовано удар FPV дронами (2 вибухи). Внаслідок обстрілу загинув цивільний чоловік, пошкоджено автомобіль.
В Охтирській громаді три удари безпілотниками пошкодили приватний житловий будинок та нежитлове приміщення.
У Новослобідській громаді через удар дроном-камікадзе пошкоджено автомобіль.
Нагадаємо, цієї ночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку російських ударних безпілотників типу "Shahed". Зенітники збили 6 російських "шахедів".
Нацполіція фіксує зростання злочинів РФ в УкраїніВсі новини »
16 квітня 2025, 10:15Росіяни вдарили КАБами по центру Херсона: є жертва та поранені
16 квітня 2025, 09:40Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до 20
16 квітня 2025, 08:40
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
Космонавти з Верховної Ради виступають проти продовження воєнного стану, — Арахамія
16 квітня 2025, 10:20Нацполіція фіксує зростання злочинів РФ в Україні
16 квітня 2025, 10:15Росіяни вдарили КАБами по центру Херсона: є жертва та поранені
16 квітня 2025, 09:40На Миколаївщині знищили 3 ударні БпЛА ворога, — ОВА
16 квітня 2025, 09:25Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 16 квітня
16 квітня 2025, 09:00Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до 20
16 квітня 2025, 08:40На Полтавщині уламки ворожого БпЛА пошкодили ЛЕП: два села залишилися без світла
16 квітня 2025, 08:20Війська РФ атакували Дніпропетровщину дронами та КАБами: є постраждалі та руйнування
16 квітня 2025, 08:00Обстріли Херсонщини: окупанти поранили 11 цивільних
16 квітня 2025, 07:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова