Россияне за прошедшие сутки ранили пятерых жителей Донбасса
Российские войска минувших суток, 15 апреля, ранили пятерых жителей Донецкой области
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews .
По его словам, россияне ранили 5 жителей Донбасса: в Славянске, Константиновке, Лимане, Коптевом и Берестке.
Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним, в ночь на 16 апреля российская армия запустила по Украине 97 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 57 вражеских дронов, еще 34 — локационно потеряны.
Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали: Сумщина, Одесщина, Днепропетровщина, Киевщина и Полтавщина.
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