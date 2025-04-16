Россияне за прошедшие сутки ранили пятерых жителей Донбасса

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews .

По его словам, россияне ранили 5 жителей Донбасса: в Славянске, Константиновке, Лимане, Коптевом и Берестке.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, в ночь на 16 апреля российская армия запустила по Украине 97 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 57 вражеских дронов, еще 34 — локационно потеряны.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали: Сумщина, Одесщина, Днепропетровщина, Киевщина и Полтавщина.