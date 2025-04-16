На Полтавщині уламки ворожого БпЛА пошкодили ЛЕП: два села залишилися без світла

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Через нічну атаку дронів два населених пункти Полтавщини тимчасово залишилися без електропостачання. В регіоні працювала ППО

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Полтавської ОВА Володимир Когут, передає RegioNews.

"Вночі на Полтавщині працювала ППО. Внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА пошкоджено лінію електропередач у Решетилівській громаді. Без світла залишилися два населених пункти", – поінформував очільник області.

На щастя, минулося без постраждалих та руйнувань. Станом на 08:00 фахівці відновили електропостачання.

Нагадаємо, в ніч на 16 квітня на Дніпропетровщині працювали сили ППО. Зенітники збили сім безпілотників, якими окупанти атакували область. Через ворожі удари є постраждалі цивільні та руйнування.