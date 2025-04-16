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16 квітня 2025, 07:00

Масована атака дронів на Одесу: виникли пожежі, постраждали 3 людей

16 квітня 2025, 07:00
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фото: ДСНС України в Одеській області
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Минулої ночі РФ вчергове масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури, поранені мирні жителі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

За даними рятувальників, пожежі спалахнули за декількома адресами. Відомо, що горіли житлові будинки. Також пошкоджені складські будівлі.

"За попередньою інформацією постраждали 3 особи. На місцях працювали психологи ДСНС та поліції", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, число загиблих через ракетний удар РФ по центру міста Суми 13 квітня зросло до 36 осіб.

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