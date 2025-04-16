Масована атака дронів на Одесу: виникли пожежі, постраждали 3 людей

фото: ДСНС України в Одеській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

За даними рятувальників, пожежі спалахнули за декількома адресами. Відомо, що горіли житлові будинки. Також пошкоджені складські будівлі.

"За попередньою інформацією постраждали 3 особи. На місцях працювали психологи ДСНС та поліції", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, число загиблих через ракетний удар РФ по центру міста Суми 13 квітня зросло до 36 осіб.