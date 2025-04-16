Вночі Україну атакували майже 100 ударних дронів: як відпрацювала ППО

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 16 квітня російська армія запустила по Україні 97 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 57 ворожих дронів, ще 34 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, противник запустив дрони з напрямків — Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.

"Станом на 9.30 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, у центрі та на півдні країни. 34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали: Сумщина, Одещина, Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина.

Нагадаємо, вночі на Сумщині зенітники збили шість російських "шахедів".