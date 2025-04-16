06:40  16 квітня
На Курщині ЗСУ уразили російський ЗРК "Стріла-10": відео
05:05  16 квітня
Проломив череп битою: у Києві мешканець Житомира до смерті забив знайомого
06:10  16 квітня
Втеча до Молдови на гідроскутері: на Одещині затримали трьох ухилянтів
UA | RU
UA | RU
16 квітня 2025, 11:00

Вночі Україну атакували майже 100 ударних дронів: як відпрацювала ППО

16 квітня 2025, 11:00
Читайте также на русском языке
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 16 квітня російська армія запустила по Україні 97 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 57 ворожих дронів, ще 34 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, противник запустив дрони з напрямків — Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.

"Станом на 9.30 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, у центрі та на півдні країни. 34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали: Сумщина, Одещина, Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина.

Нагадаємо, вночі на Сумщині зенітники збили шість російських "шахедів".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна обстріли окупанти ЗСУ дрон БПЛА атака ППО Повітряні сили
На Миколаївщині знищили 3 ударні БпЛА ворога, — ОВА
16 квітня 2025, 09:25
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 16 квітня
16 квітня 2025, 09:00
Війська РФ атакували Дніпропетровщину дронами та КАБами: є постраждалі та руйнування
16 квітня 2025, 08:00
Всі новини »
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
Онлайн-казино під виглядом телестудії: у Києві викрили підпільний заклад
16 квітня 2025, 12:20
Знищені МТЛБ, "Солнцепьок" і БМП: прикордонники відбили російські штурми під Вовчанськом
16 квітня 2025, 12:00
Статистика безпліддя: як поширена ця проблема та як її вирішувати
16 квітня 2025, 11:57
Кохання без перешкод: вісім військових пар вже одружилися онлайн
16 квітня 2025, 11:45
Росіяни минулої доби поранили п'ятьох жителів Донеччини
16 квітня 2025, 11:39
ВР продовжила дію воєнного стану й мобілізації ще на три місяці
16 квітня 2025, 11:25
Удар КАБом по "швидкій", поранені мирні жителі й зруйнована інфраструктура: наслідки атак РФ на Харківщині
16 квітня 2025, 11:03
Сумська область під ударом: 40 обстрілів, десятки вибухів, є загиблий
16 квітня 2025, 10:27
Космонавти з Верховної Ради виступають проти продовження воєнного стану, — Арахамія
16 квітня 2025, 10:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »