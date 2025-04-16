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16 квітня 2025, 11:03

Удар КАБом по "швидкій", поранені мирні жителі й зруйнована інфраструктура: наслідки атак РФ на Харківщині

16 квітня 2025, 11:03
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фото: Харківська ОВА
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Протягом минулої доби російська армія знову масовано атакувала Харківську область

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у вівторок, 15 квітня, о 23:46 у селі Ківшарівка Куп'янського району внаслідок удару керованою авіабомбою було пошкоджено автомобіль екстреної медичної допомоги. Постраждав парамедик, який, попри поранення, відмовився від госпіталізації.

Крім того, у тому ж населеному пункті через удар авіабомбою ФАБ-500 частково зруйновано багатоповерховий будинок і пошкоджено ще десять житлових будівель.

Протягом доби під ворожим обстрілом перебували також Богодухівський, Куп'янський, Чугуївський та Харківський райони.

У Чугуївському районі після удару, ймовірно, дрона "Ланцет", загорівся екскаватор. Постраждали 61-річний і 38-річний чоловіки, останнього госпіталізували.

У Куп'янському районі внаслідок удару FPV-дроном постраждали дві жінки, їх доправили до лікарні.

Руйнувань зазнала й цивільна інфраструктура: зокрема, 4 багатоквартирні будинки, амбулаторія, 4 гаражі та 5 приватних будинків.

Синєгубов додав, що на Харківському напрямку противник минулої доби один раз проводив наступальні дії в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки та Загризового.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 16 квітня, окупаційні війська РФ вдарили по Центральному району Херсона КАБами та артилерією. Загинула щонайменше одна людина, є поранені цивільні.

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