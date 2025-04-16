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16 квітня 2025, 08:00

Війська РФ атакували Дніпропетровщину дронами та КАБами: є постраждалі та руйнування

16 квітня 2025, 08:00
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фото: Сергій Лисак
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В ніч на 16 квітня на Дніпропетровщині працювали сили ППО. Зенітники збили сім безпілотників, якими окупанти атакували область. Через ворожі удари є постраждалі цивільні та руйнування

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Через атаку БпЛА є руйнування на території приватного підприємства у Кам'янському. Виникли дві пожежі.

"Пошкоджені 10 авто та газогін. Постраждали двоє чоловіків – 39 та 48 років. Лікуватися будуть амбулаторно", – йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, Нікополь окупанти тероризували дронами-камікадзе та артилерією. У місті понівечені приватний будинок, гараж і господарська споруда.

Також по Новопавлівській громаді Синельниківського району російська армія вдарила КАБами. Там побиті 10 приватних будинків, магазини, інфраструктура, зачепило й лінію електропередач.

Нагадаємо, минулої ночі РФ вчергове масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури, постраждали троє людей.

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війна обстріли окупанти Дніпропетровська область БПЛА Лисак Сергій Петрович постраждалі Нікопольщина
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