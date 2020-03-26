Коронавірус в Україні: кількість випадків сягнула 156
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на дані Центру громадського здоров’я України.
"За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 156 випадків COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, випадки коронавірусу виявлено:
Вінницька обл. — 1 випадок;
Волинська обл. — 2 випадки;
Дніпропетровська обл. — 2 випадки;
Донецька обл. — 1 випадок;
Запорізька обл. — 7 випадків;
Житомирська обл. — 2 (1 летальний) випадки;
Івано-Франківська обл. — 16 (2 летальних) випадків;
м. Київ — 34 випадки;
Київська обл. — 24 випадки;
Львівська обл. — 2 випадки;
Луганська обл. — 1;
Одеська обл. — 4;
Тернопільська обл. — 15 випадків (1 летальний;
Херсонська обл. — 1 випадок;
Чернівецька обл. — 42 (1 летальний) випадки;
Черкаська обл. — 2 випадки.
також усього зафіксовано 5 летальних випадків від COVID-19 в Україні, одна людина одужала.
Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 1 000 зразків, крім того зразки досліджують і обласні лабцентри. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.
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Нагадаємо, станом на 25 березня в Україні було 145 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу COVID-19, 5 летальних випадків від COVID-19 в Україні, і одна людина одужала.
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