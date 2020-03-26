13:56  26 березня
Зросла кількість хворих коронавірусом українців закордоном - МОЗ
11:42  26 березня
Російський ракетний катер вторгся в морську зону України
11:56  26 березня
Позачергове засідання Ради може пройти на стадіоні - Разумков
UA | RU
UA | RU
26 березня 2020, 10:15 56

Коронавірус в Україні: кількість випадків сягнула 156

Читайте также
на русском языке
26 березня 2020, 10:15 56
Читайте также на русском языке
Станом на 10 ранку 26 березня в Україні лабораторно підтверджено 156 випадків COVID-19
Фото: adm.dp.gov.ua
Станом на 10 ранку 26 березня в Україні лабораторно підтверджено 156 випадків COVID-19

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на дані Центру громадського здоров’я України.

"За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 156 випадків COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, випадки коронавірусу виявлено:

Вінницька обл. — 1 випадок;
Волинська обл. — 2 випадки;
Дніпропетровська обл. — 2 випадки;
Донецька обл. — 1 випадок;
Запорізька обл. — 7 випадків;
Житомирська обл. — 2 (1 летальний) випадки;
Івано-Франківська обл. — 16 (2 летальних) випадків;
м. Київ — 34 випадки;
Київська обл. — 24 випадки;
Львівська обл. — 2 випадки;
Луганська обл. — 1;
Одеська обл. — 4;
Тернопільська обл. — 15 випадків (1 летальний;
Херсонська обл. — 1 випадок;
Чернівецька обл. — 42 (1 летальний) випадки;
Черкаська обл. — 2 випадки.

також усього зафіксовано 5 летальних випадків від COVID-19 в Україні, одна людина одужала.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 1 000 зразків, крім того зразки досліджують і обласні лабцентри. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, станом на 25 березня в Україні було 145 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу COVID-19, 5 летальних випадків від COVID-19 в Україні, і одна людина одужала.

МОЗ через ситуацію з коронавірусом в країні закликає громадян носити медичні маски.


коронавірус Украина
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
26 березня 2020, 13:23
"Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
20 березня 2020, 12:00
Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
19 березня 2020, 19:10
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
21 березня 2020, 10:14
Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Олексій Кривошеєв
Уляна Супрун
Всі блоги »
Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00
Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
25 березня 2020, 14:00
Всі публікації »
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко розповідає про важливість самоізоляції
20 березня 2020, 11:00
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »