В Україні уперше підтвердили шлюб між двома чоловіками

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Верховний Суд залишив не скасував рішення Деснянського суду Києва, яким уперше в історії України було підтверджено факт шлюбних відносин між двома чоловіками

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на громадську організацію Інсайт.

Зазначається, що Верховний Суд відхилив касаційну скаргу громадського руху "Всі разом". У скарзі було згадано про "недопущення легалізації в Україні одностатевих шлюбів та партнерств".

У Верховному Суді заявили, що оскаржувати рішення не може сторона, яка не брала участі у справі і на чиї права та обов’язки воно не впливає. Відтак Верховний Суд залишив чинною позицію нижчої інстанції, яка встановила факт спільного проживання однією сім'єю – тобто наявність фактичних шлюбних відносин.

Нагадаємо, влітку 2025 року Деснянський райсуд Києва встановив наявність фактичних шлюбних відносин між першим секретарем посольства України в Ізраїлі Зоряном Кісем і його партнером Тимуром Левчуком.

Як повідомлялось, Київський апеляційний суд підтримав право на шлюб одностатевої пари. Це сталось восени 2025 року.