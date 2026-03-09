18:03  09 березня
В Україну йде потепління до +17
18:35  09 березня
На Прикарпатті чоловік напав на ТЦК із ножем: постраждали двоє військових
08:42  09 березня
Смертельна ДТП у Черкасах: затриманий 23-річний водій Mustang
UA | RU
UA | RU
09 березня 2026, 19:25

В Україні уперше підтвердили шлюб між двома чоловіками

09 березня 2026, 19:25
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Верховний Суд залишив не скасував рішення Деснянського суду Києва, яким уперше в історії України було підтверджено факт шлюбних відносин між двома чоловіками

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на громадську організацію Інсайт.

Зазначається, що Верховний Суд відхилив касаційну скаргу громадського руху "Всі разом". У скарзі було згадано про "недопущення легалізації в Україні одностатевих шлюбів та партнерств".

У Верховному Суді заявили, що оскаржувати рішення не може сторона, яка не брала участі у справі і на чиї права та обов’язки воно не впливає. Відтак Верховний Суд залишив чинною позицію нижчої інстанції, яка встановила факт спільного проживання однією сім'єю – тобто наявність фактичних шлюбних відносин.

Нагадаємо, влітку 2025 року Деснянський райсуд Києва встановив наявність фактичних шлюбних відносин між першим секретарем посольства України в Ізраїлі Зоряном Кісем і його партнером Тимуром Левчуком.

Як повідомлялось, Київський апеляційний суд підтримав право на шлюб одностатевої пари. Це сталось восени 2025 року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
одностатеві пари суспільство шлюб суд Верховний суд
Міндіч подав до суду на нардепа Железняка
09 березня 2026, 15:19
Труханів і Венеціанський острови у центрі скандалу: директора КП "Плесо" судитимуть
05 березня 2026, 14:41
Мільярдні схеми Медведчука: справу про нафтопровід і відмивання коштів передали до суду
03 березня 2026, 12:36
Всі новини »
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
У працівника ТЦК на Київщині знайшли золоті злитки на 8 мільйонів
09 березня 2026, 20:43
В Одесі військового ТЦК покарали за вимкнену камеру
09 березня 2026, 20:15
В Укренерго попередили про відключення світла 11 березня
09 березня 2026, 20:12
Кличко не зміг зібрати депутатів, щоб затвердити план енергостійкості столиці
09 березня 2026, 19:43
Погляд Шевченка на російську імперію актуальний і сьогодні
09 березня 2026, 19:09
Розкрадання коштів на житлі для військових у Києві: судитимуть посадовця ЗСУ
09 березня 2026, 18:55
На Прикарпатті чоловік напав на ТЦК із ножем: постраждали двоє військових
09 березня 2026, 18:35
В Україну йде потепління до +17
09 березня 2026, 18:03
У Дніпрі відправили за ґрати жінку, яка готувала теракт
09 березня 2026, 17:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Валерій Пекар
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »