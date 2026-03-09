Харків накопичив майже 20 млрд грн боргів за комуналку

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що борги Харкова за комунальні послуги на 1 лютого сягають майже 20 млрд грн

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді", передає RegioNews.

За словами Філатова, станом на 1 лютого борг Харкова становить:

за тепло – майже 16 млрд грн;

за воду – понад 3 млрд грн;

за електроенергію – 2,8 млрд грн.

"Усе разом – це майже 20 млрд грн. У нас такої заборгованості немає", – зазначив Філатов.

На запитання журналіста, чому Дніпро і Харків, який найбільше залежить від армії, витрачає на неї менше, ніж віддалені від фронту міста – Івано-Франківськ, Вінниця чи Хмельницький (12-14% бюджетів), Філатов відповів:

"Порівнювати Харків і Дніпро некоректно".

Він додав, що якби держава дозволила Дніпровській громаді не платити за боргами, подібно до Харкова, громада могла б значно більше допомагати населенню.

"Якби в нас були такі преференції, які має Харків, ми і безкоштовний зоопарк зробили б, і, можливо, навіть ковзанку", – зазначив мер.

