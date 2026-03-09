Харків накопичив майже 20 млрд грн боргів за комуналку
Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що борги Харкова за комунальні послуги на 1 лютого сягають майже 20 млрд грн
Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді", передає RegioNews.
За словами Філатова, станом на 1 лютого борг Харкова становить:
- за тепло – майже 16 млрд грн;
- за воду – понад 3 млрд грн;
- за електроенергію – 2,8 млрд грн.
"Усе разом – це майже 20 млрд грн. У нас такої заборгованості немає", – зазначив Філатов.
На запитання журналіста, чому Дніпро і Харків, який найбільше залежить від армії, витрачає на неї менше, ніж віддалені від фронту міста – Івано-Франківськ, Вінниця чи Хмельницький (12-14% бюджетів), Філатов відповів:
"Порівнювати Харків і Дніпро некоректно".
Він додав, що якби держава дозволила Дніпровській громаді не платити за боргами, подібно до Харкова, громада могла б значно більше допомагати населенню.
"Якби в нас були такі преференції, які має Харків, ми і безкоштовний зоопарк зробили б, і, можливо, навіть ковзанку", – зазначив мер.
Нагадаємо, 20 січня Нацполіція проводила слідчі дії на території кількох областей за фактом розкрадання державних коштів. Зокрема, на Запоріжжі, Львівщині та Дніпропетровщині.
