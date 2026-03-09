18:03  09 березня
09 березня 2026, 19:43

Кличко не зміг зібрати депутатів, щоб затвердити план енергостійкості столиці

09 березня 2026, 19:43
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Сьогодні Віталій Кличко не зміг зібрати депутатів, щоб затвердити план енергостійкості Києва

Як передає RegioNews, про це заявив голова МВА Тимур Ткаченко.

"Кожен день без рішень і без роботи – це на один шанс менше для підготовки до нового холодного сезону. До чого призводить халатність – родини киян відчули протягом цієї складної зими. Таке не повинно повторитися", – зазначив Ткаченко.

За його словами, Кличко має всі повноваження самостійно ухвалити план, але затягує процес, щоб "закласти корупційні дірки" або через "непрофесійність" підлеглих.

Ткаченко закликав Кличка готуватися до зими так само активно, як він "переписує мільярди коштів громади на установи друзів та проєкти партнерів".

Нагадаємо, у понеділок, 9 березня, Київрада мала зібратися на позачергове засідання. На ньому депутати повинні були розглянути план енергетичної стійкості столиці.

засідання Ткаченко Тимур Фіруддінович Кличко Віталій Володимирович Київ
09 березня 2026
07 серпня 2025
