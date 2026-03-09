20:43  09 березня
09 березня 2026, 20:55

В Одесі ТЦК відмовив у відстрочці чоловіку, який доглядає матір: що вирішив суд

09 березня 2026, 20:55
Ілюстративне фото
Одеський окружний адміністративний суд розглянув справу щодо відмови у відстрочці від мобілізації. Виявилось, що чоловік доглядає матір

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

ТЦК відмовив у відстрочці від військової служби чоловіку, який утримує матір — особу з інвалідністю ІІ групи. Спочатку йому надали відстрочку, але згодом відмовили йому, аргументуючи це наявністю інших родичів.

Під час розгляду суд з'ясував, що батько позивача, який формально є чоловіком особи з інвалідністю, сам потребує постійного догляду, що підтверджено медичним висновком. При цьому сестра чоловіка є громадянкою Молдови і живе за кордоном постійно з 2008 року.

Суд дійшов висновку, що ці особи не можуть вважатися такими, що реально забезпечують утримання матері. У результаті суд скасував рішення комісії ТЦК, яким чоловіку відмовили у продовженні відстрочки.

Нагадаємо, в Києві чиновник Міноборони продавав бронювання від мобілізації. Коштувала така послуга 10 тисяч доларів США.

