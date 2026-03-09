Харків і Дніпро витрачають на армію найменше серед великих міст

Борис Філатов. Фото: "Українська правда"

Івано-Франківськ, Вінниця та Хмельницький віддають на потреби Сил оборони 12-14% своїх бюджетів. Водночас Дніпро та Харків, які найбільше залежать від армії, витрачають на неї найменше

Про це йдеться в інтерв'ю "Української правди" із мером Дніпра Борисом Філатовим, передає RegioNews.

За його словами, цьогоріч на потреби армії закладено 200 млн грн, що менше, ніж у 2025 році (500 млн грн). У перші роки повномасштабної війни суми вимірювалися мільярдами гривень.

"За весь час війни ми витратили близько 8 млрд грн на допомогу Силам оборони: закупівлю матеріально-технічних ресурсів, прямі грошові субвенції, комунальну техніку, облаштування позицій ППО. Під розміщення та інші потреби Сил оборони ми роздали 55 тисяч квадратних метрів комунальної власності", – зазначив Філатов.

Він пояснив зменшення видатків двома причинами:

Зростання витрат на місцеве самоврядування. З кожним роком на міста перекладають усе більше фінансових зобов'язань, включно з дотаціями водоканалу та іншими соціальними виплатами. Кримінальні справи через закупівлі."Раніше ми купували квадроцикли, вантажівки, матеріально-технічні ресурси – від цвяхів до гумових чобіт. Минулого року перейшли на прямі грошові субвенції, бо кожна закупівля ставала приводом для кримінальної справи", – розповів мер.

Філатов також підкреслив, що 200 млн грн – це попередня сума, і при виконанні дохідної частини бюджету місто зможе виділити більше коштів на армію.

Нагадаємо, в Дніпрі на друк періодичного комунального видання "Наше місто" планують витратити 2 408 970 грн. З березня по грудень 2026 року дніпряни щомісяця отримуватимуть 1 475 комплектів газет, які доставлятимуть поштою у день виходу видання з друку.

Як відомо, 20 січня у будівлі міської ради Дніпра правоохоронці проводили обшуки. Згодом мер міста Борис Філатов прокоментував цей інцидент. За його словами, слідчі дії стосувалися нібито порушень при захороненні відходів на міському сміттєзвалищі.