09:56  09 березня
У Вінниці з-під криги на озері дістали тіло жінки
08:42  09 березня
Смертельна ДТП у Черкасах: затриманий 23-річний водій Mustang
08:38  09 березня
Підпали авто за гроші: у Полтаві студентку відправили під домашній арешт
09 березня 2026, 10:19

Харків і Дніпро витрачають на армію найменше серед великих міст

09 березня 2026, 10:19
Борис Філатов. Фото: "Українська правда"
Івано-Франківськ, Вінниця та Хмельницький віддають на потреби Сил оборони 12-14% своїх бюджетів. Водночас Дніпро та Харків, які найбільше залежать від армії, витрачають на неї найменше

Про це йдеться в інтерв'ю "Української правди" із мером Дніпра Борисом Філатовим, передає RegioNews.

За його словами, цьогоріч на потреби армії закладено 200 млн грн, що менше, ніж у 2025 році (500 млн грн). У перші роки повномасштабної війни суми вимірювалися мільярдами гривень.

"За весь час війни ми витратили близько 8 млрд грн на допомогу Силам оборони: закупівлю матеріально-технічних ресурсів, прямі грошові субвенції, комунальну техніку, облаштування позицій ППО. Під розміщення та інші потреби Сил оборони ми роздали 55 тисяч квадратних метрів комунальної власності", – зазначив Філатов.

Він пояснив зменшення видатків двома причинами:

  1. Зростання витрат на місцеве самоврядування. З кожним роком на міста перекладають усе більше фінансових зобов'язань, включно з дотаціями водоканалу та іншими соціальними виплатами.
  2. Кримінальні справи через закупівлі."Раніше ми купували квадроцикли, вантажівки, матеріально-технічні ресурси – від цвяхів до гумових чобіт. Минулого року перейшли на прямі грошові субвенції, бо кожна закупівля ставала приводом для кримінальної справи", – розповів мер.

Філатов також підкреслив, що 200 млн грн – це попередня сума, і при виконанні дохідної частини бюджету місто зможе виділити більше коштів на армію.

Нагадаємо, в Дніпрі на друк періодичного комунального видання "Наше місто" планують витратити 2 408 970 грн. З березня по грудень 2026 року дніпряни щомісяця отримуватимуть 1 475 комплектів газет, які доставлятимуть поштою у день виходу видання з друку.

Як відомо, 20 січня у будівлі міської ради Дніпра правоохоронці проводили обшуки. Згодом мер міста Борис Філатов прокоментував цей інцидент. За його словами, слідчі дії стосувалися нібито порушень при захороненні відходів на міському сміттєзвалищі.

03 березня 2026
