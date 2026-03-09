В Одесі військового ТЦК покарали за вимкнену камеру

Ілюстративне фото

Приморський районний суд міста Одеси постановою визнав винним військовослужбовця у вчиненні адміністративного правопорушення. Йдеться про вимкнену боді-камеру під час роботи

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

5 жовтня минулого року військовий ТЦК здійснював заходи оповіщення. Під час зупинки та перевірки чоловіка портативний нагрудний відеореєстратор, за його словами, вийшов з ладу. За словами військового, про несправність усно повідомив чергового, але письмового рапорту чи доповіді про технічну несправність не складав.

Суд встановив:

відеореєстратор видано солдату 5 жовтня 2025 року, повернуто 6 жовтня 2025 року о 01:30;

6 жовтня 2025 року о 06:00 та 7 жовтня 2025 року о 06:00 відеореєстратор видавався іншому військовослужбовцю у справному стані;

у журналі обліку видачі, повернення портативного відеореєстратора та карт пам’яті відсутні відомості про технічну несправність;

відсутні відомості про проведення ремонтних робіт чи технічних перевірок відеореєстратора в період з 05 жовтня 2025 року;

твердження про усне повідомлення чергового не підтверджені об’єктивними даними та спростовуються іншими доказами.

Суд визнав військового винним. Його покарали штрафом у розмірі 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше в місті Хмільник Вінницької області під час заходів із мобілізації чоловік намагався втекти від представників ТЦК та СП. Він забіг на чужу територію, де між господарями та військовими стався конфлікт, який переріс у бійку. Внаслідок інциденту троє людей – подружжя та співробітник ТЦК – отримали травми.