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27 червня 2025, 10:54

Ракетний удар по Дніпру: кількість жертв сягнула 21

27 червня 2025, 10:54
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фото: ДСНС Дніпропетровщини
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У Дніпрі кількість загиблих через ракетний удар 24 червня зросла до 21 особи. Ще 2 людей загинуло у місті Самар

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Збільшилася кількість загиблих через ракетну атаку на Дніпро, яку ворог скоїв 24 червня. Вона забрала життя 21 людини. Співчуття рідним і близьким", - зазначив очільник обладміністрації.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, який побував на місці удару, додав, що внаслідок цієї атаки також були поранені понад 340 людей, серед яких – 38 дітей.

"Пошуково-рятувальні роботи тривають. Є ще люди, які вважаються зниклими безвісти", – написав міністр

Нагадаємо, 24 червня російські військові завдали ракетного удару по Дніпру та місту Самар. Внаслідок ворожої атаки постраждали десятки об'єктів цивільної інфраструктури.

Також було пошкоджено пасажирський потяг №52 сполученням "Одеса – Запоріжжя". Очевидцям вдалося зафіксувати момент удару російської ракети поблизу потяга.

Раніше було відомо, що загалом в області загинуло 22 людини.

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