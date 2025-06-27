Ракетный удар по Днепру: количество жертв достигло 21

фото: ГСЧС Днепропетровщины

В Днепре количество погибших из-за ракетного удара 24 июня возросло до 21 человека. Еще 2 человека погибли в городе Самар

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Увеличилось количество погибших из-за ракетной атаки на Днепр, которую враг совершил 24 июня. Она унесла жизни 21 человека. Соболезнования родным и близким", - отметил глава обладминистрации.

Побывавший на месте удара министр внутренних дел Игорь Клименко добавил , что в результате этой атаки также были ранены более 340 человек, среди которых – 38 детей.

"Поисково-спасательные работы продолжаются. Есть еще люди, которые считаются пропавшими без вести", – написал министр

Напомним, 24 июня российские военные нанесли ракетный удар по Днепру и городу Самар. В результате вражеской атаки пострадали десятки объектов гражданской инфраструктуры.

Также был поврежден пассажирский поезд №52 сообщением "Одесса - Запорожье". Очевидцам удалось зафиксировать момент удара российской ракеты вблизи поезда.

Ранее было известно, что всего в области погибли 22 человека.