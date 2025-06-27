РФ запустила по Україні 363 дрони та 8 ракет: як відпрацювала ППО
У ніч на 27 червня російська армія атакувала Україну 371 засобом повітряного нападу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що окупанти запустили:
- 363 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів;
- 2 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал";
- 6 крилатих ракет "Калібр".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною знешкоджено 365 засобів повітряного нападу противника – 217 збито вогневими засобами, 148 – локаційно втрачені.
Основний напрямок удару – місто Старокостянтинів, Хмельницької областы. Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
Нагадаємо, нещодавно розвідники показали, як знищили російські системи ППО в Криму.