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27 червня 2025, 09:25

На Донеччині росіяни вбили цивільного, поранені 11 людей

27 червня 2025, 09:25
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ілюстративне фото: Нацполіція
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За минулу добу окупаційна російська армія вбила одного мирного мешканця Донецької області. Також 11 цивільних зазнали поранень

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

За оперативними даними, росіяни вбили мешканця Костянтинівки.

"Ще 11 людей в області за добу дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Загальна кількість жертв РФ на Донеччині (3 289 загиблих і 7 390 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, вчора російські війська атакували місто Білозерське безпілотником "Герань-2". Удар прийшовся по п'ятиповерховому житловому будинку, що спричинило масштабну пожежу. Поранені п'ятеро цивільних.

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РФ війна обстріли окупанти жертва постраждалі Філашкін Вадим Сергійович Донеччина
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