Нічна атака на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки та авто

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Росіяни у ніч на 27 червян атакували Київську область із використанням безпілотників і ракет. У регіоні працювали Сили протиповітряної оборони, частину повітряних цілей вдалося знищити

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки зафіксовано пошкодження в трьох районах області. У Фастівському районі поранення отримав чоловік 1963 року народження. Йому надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації він відмовився.

У Бориспільському та Фастівському районах пошкоджено по одному приватному будинку. У Білоцерківському районі постраждали приміщення шиномонтажу та п’ять автомобілів.

Об’єкти критичної інфраструктури не постраждали. Оперативні служби продовжують фіксувати та ліквідовувати наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, зранку 27 червня, російська авіація атакувала один із населених пунктів Гуляйпільської громади. Внаслідок авіаудару поранений місцевий мешканець.