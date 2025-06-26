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26 червня 2025, 11:29

Судитимуть одного з учасників злочинної організації у "справі вишок Бойка", який заволодів 404 млн доларів

26 червня 2025, 11:29
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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ДБР завершило розслідування щодо одного з учасників злочинної організації у так званій «справі вишок Бойка»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно одного із фігурантів кримінального провадження щодо заволодіння коштами ДАТ "Чорноморнафтогаз" під час придбання морських бурових установок, відомої як "справа вишок Бойка".

Слідство встановило, що фігурант діяв як посередник у складі злочинної організації, створеної представниками колишнього керівництва держави. Він підшукав, придбав і організував діяльність фіктивних компаній-нерезидентів, через які у 2010–2011 роках разом з іншими співучасниками заволодів коштами ДАТ "Чорноморнафтогаз" у розмірі понад 404 млн доларів США.

За скоєне зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, в Україні викрили мільйонні зловживання посадовців у сферах оборони та держзакупівель.

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