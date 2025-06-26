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ДБР завершило розслідування щодо одного з учасників злочинної організації у так званій «справі вишок Бойка»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно одного із фігурантів кримінального провадження щодо заволодіння коштами ДАТ "Чорноморнафтогаз" під час придбання морських бурових установок, відомої як "справа вишок Бойка".

Слідство встановило, що фігурант діяв як посередник у складі злочинної організації, створеної представниками колишнього керівництва держави. Він підшукав, придбав і організував діяльність фіктивних компаній-нерезидентів, через які у 2010–2011 роках разом з іншими співучасниками заволодів коштами ДАТ "Чорноморнафтогаз" у розмірі понад 404 млн доларів США.

За скоєне зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, в Україні викрили мільйонні зловживання посадовців у сферах оборони та держзакупівель.