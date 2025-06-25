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25 червня 2025, 18:15

Вбивство Ірини Фаріон: з'явилися нові деталі справи

25 червня 2025, 18:15
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фото: suspilne.media
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Суд у справі Фаріон виявив нові деталі про вбивство

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на suspilne.

У середу, 25 червня у Львові на засіданні суду у справі про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон переглянули відео за 20 і 21 липня, відео затримання й обшуку в квартирі Зінченка в Дніпрі, вивчили матеріали з його телефону та виявили нові деталі про вбивство.

Зінченко подав клопотання, щоб відеообшук у нього вдома переглядали у закритому режимі, без журналістів. Суддя оголосив, що його розглянуть під час перерви.

Потім суд переглянув відео з камер спостереження. Після перегляду відеозаписів адвокат Зінченка звернув увагу суду, що після убивства, яка сталося 19 липня, його підзахисний ще кілька днів перебував у Львові, тобто він не переховувався.

На думку доньки Ірини Фаріон Софії Особи, пересування обвинуваченого чітко свідчать про те, що він готувався до злочину.

Нагадаємо, раніше суд продовжив запобіжний захід обвинуваченому у злочині В’ячеславу Зінченку.

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