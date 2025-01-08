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08 січня 2025, 14:53

Тищенко не зʼявився на суд через хворобу серця, але встав з інвалідного візка і прийшов у Раду

08 січня 2025, 14:53
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фото: t.me/VGlagola
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За кілька днів до суду в Дніпрі народний депутат України Микола Тищенко потрапив у лікарню. Він не з'явився на засідання нібито через хворобу серця. Сьогодні, 8 січня, він "зцілився" і прийшов у Верховну Раду

Про це повідомив закарпатський журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

Він наголосив, що Тищенко має перебувати під домашнім арештом. За його словами, нардеп навіть на суд не зʼявився через проблеми з серцем, але в Раду прийшов без проблем.

"А це Тищенко кілька днів тому. Тоді він не зʼявився на суд, бо "зліг на больнічку". В ніч перед судом нардеп звернувся до медиків, у нього попередньо діагностовано ішемічну хворобу серця. Але Україна – це країна чудес. І Тишенко встав з інвалідного візка і пішов! У Верховну раду…", – прокоментував дивовижне "зцілення" нардепа журналіст.

Нагадаємо, 8 січня, скандальний народний депутат України Микола Тищенко з'явився на засідання Верховної Ради. Він має перебувати під домашнім арештом.

хвороба Верховна Рада Микола Тищенко домашній арешт суд над Тищенко
Микола повернувся: нардеп Тищенко, який має перебувати під домашнім арештом, прийшов у Раду
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