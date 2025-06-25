90 обстрілів за добу: Сумщину накрили ракетами й дронами

ілюстративне фото: Сумська ОВА

Протягом минулої доби російські війська здійснили майже 90 обстрілів у 27 населених пунктах у 13 територіальних громадах області

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

На щастя, внаслідок російських обстрілів території області загиблих і поранених немає.

Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах. Противник активно використовував скидання боєприпасів типу ВОГ за допомогою безпілотників.

Крім того, було здійснено атаки дронами-камікадзе та ракетні удари по території Сумської області.

Пошкоджено та зруйновно об'єкти цивільної інфраструктури:

у Юнаківській громаді пошкоджено приватні будинки;

у Бездрицькій громаді пошкоджено нежитлові приміщення.

Повітряного тривога в області тривала 15 годин 59 хвилин.

Нагадаємо, 24 червня росіяни масовано атакували село у Верхньосироватській громаді Сумської області ударними БпЛА. Загинуло троє людей, серед них – 8-річний хлопчик.

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