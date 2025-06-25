90 обстрілів за добу: Сумщину накрили ракетами й дронами
Протягом минулої доби російські війська здійснили майже 90 обстрілів у 27 населених пунктах у 13 територіальних громадах області
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
На щастя, внаслідок російських обстрілів території області загиблих і поранених немає.
Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському та Шосткинському районах. Противник активно використовував скидання боєприпасів типу ВОГ за допомогою безпілотників.
Крім того, було здійснено атаки дронами-камікадзе та ракетні удари по території Сумської області.
Пошкоджено та зруйновно об'єкти цивільної інфраструктури:
- у Юнаківській громаді пошкоджено приватні будинки;
- у Бездрицькій громаді пошкоджено нежитлові приміщення.
Повітряного тривога в області тривала 15 годин 59 хвилин.
Нагадаємо, 24 червня росіяни масовано атакували село у Верхньосироватській громаді Сумської області ударними БпЛА. Загинуло троє людей, серед них – 8-річний хлопчик.
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