фото: Телеграм/Борис Філатов

25 червня у Дніпрі оголошено День трауру за загиблими внаслідок масованого ракетного удару, якого російські війська завдали по місту Дніпру та Самар 24 червня

Відповідне розпорядження підписав міський голова Борис Філатов, передає RegioNews.

Згідно з документом, на знак скорботи на будівлях міськради, комунальних підприємств і закладів мають бути приспущені Державні Прапори України. Також підприємствам та установам усіх форм власності рекомендовано вивісити державні прапори з чорними стрічками та долучитися до вшанування пам’яті загиблих.

Інформаційну підтримку рішення має забезпечити департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики. Контроль за виконанням розпорядження покладено на секретаря міської ради.

Зеленський: про ракетний удар по Дніпру і Самару 24 червня.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу постраждали десятки об’єктів цивільної інфраструктури, загинули мирні мешканці, понад 170 людей отримали поранення. У місті тривають рятувальні роботи, а медичні служби надають необхідну допомогу постраждалим.

Раніше повідомлялося, у Дніпрі зросла кількість жертв ракетного удару: 15 загиблих і 174 поранених.