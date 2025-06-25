07:39  25 червня
В Україні оголошено жовтий рівень небезпеки через сильний вітер: перелік областей
06:10  25 червня
На Житомирщині під час купання в ставку потонув 16-річний підліток
03:35  25 червня
Неподалік від Кривого Рогу фотограф помітив унікальну тварину
UA | RU
UA | RU
25 червня 2025, 08:00

Окупанти обстріляли Миколаївщину: пошкоджена цивільна інфраструктура

25 червня 2025, 08:00
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Минулої доби російські війська тероризували Куцурубську та Очаківську громади Миколаївського району дронами-камікадзе, а також ударними БпЛА

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

Протягом 24 і 25 червня ворог 11 разів атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджений дах приватного будинку, виникла пожежа.

"Також учора, 24 червня, ворог здійснив артилерійський обстріл й двічі атакував дронами типу FPV акваторію Очаківської громади", — йдеться в повідомленні.

На щастя, всюди обійшлося без постраждалих.

За даними ОВА, в ніч на 28 травня сили ППО знищили на Миколаївщині три БпЛА типу "Shahed 131/136".

Нагадаємо, напередодні росіяни атакували ракетами Очаків. Внаслідок обстрілу поранені троє людей, серед яких двоє дітей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна Миколаївська ОДА обстріли окупанти Кім Віталій Олександрович Миколаївська область БПЛА
Прокуратура показала відео наслідків нічного удару по Харкову
25 червня 2025, 07:53
Обстріли Запоріжжя та області: поранені 5 цивільних, зруйновані об'єкти інфраструктури
25 червня 2025, 07:35
Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю: постраждали 2 людей
25 червня 2025, 06:55
Всі новини »
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
На Донеччині окупанти вбили 3 і поранили 11 мирних жителів
25 червня 2025, 09:20
Удар росіян по Дніпру: кількість загиблих зросла до 18
25 червня 2025, 09:10
У Тернополі фургон виїхав на тротуар і збив 5-річну дитину
25 червня 2025, 09:05
У Дніпрі чоловік напав із ножем на комунальника: потерпілого госпіталізували
25 червня 2025, 08:56
90 обстрілів за добу: Сумщину накрили ракетами й дронами
25 червня 2025, 08:39
Війська РФ вбили мешканця Херсонщини, поранені 8 цивільних
25 червня 2025, 08:25
Сімейна різанина на Рівненщині: брат у лікарні, сестра – під арештом
25 червня 2025, 08:12
Прокуратура показала відео наслідків нічного удару по Харкову
25 червня 2025, 07:53
В Україні оголошено жовтий рівень небезпеки через сильний вітер: перелік областей
25 червня 2025, 07:39
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »