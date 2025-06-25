Окупанти обстріляли Миколаївщину: пошкоджена цивільна інфраструктура
Минулої доби російські війська тероризували Куцурубську та Очаківську громади Миколаївського району дронами-камікадзе, а також ударними БпЛА
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
Протягом 24 і 25 червня ворог 11 разів атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Внаслідок одного з обстрілів у селі Дмитрівка пошкоджений дах приватного будинку, виникла пожежа.
"Також учора, 24 червня, ворог здійснив артилерійський обстріл й двічі атакував дронами типу FPV акваторію Очаківської громади", — йдеться в повідомленні.
На щастя, всюди обійшлося без постраждалих.
За даними ОВА, в ніч на 28 травня сили ППО знищили на Миколаївщині три БпЛА типу "Shahed 131/136".
Нагадаємо, напередодні росіяни атакували ракетами Очаків. Внаслідок обстрілу поранені троє людей, серед яких двоє дітей.