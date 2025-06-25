Удар россиян по Днепру: количество погибших возросло до 18

фото: ГСЧС Днепропетровщины

Российский удар по Днепру 24 июня унес жизни 18 человек, еще 2 человека погибли в области. Всего в регионе около 300 пострадавших

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews .

"После дня ужаса, пережитого накануне, область оплакивает своих. Сегодня в трауре Днепр, что из-за вражеской атаки потерял 18 жителей. И Самар, где агрессор убил двух человек. В скорби вся Днепропетровщина", – отметил он.

Лисак добавил, что из-за атаки в регионе в общей сложности пострадали почти 300 человек.

Кроме того, ночью и утром 25 июня россияне ударили по Никополю FPV-дронами. Обошлось без пострадавших.

Напомним, 24 июня российские военные нанесли ракетный удар по Днепру и городу Самар.

В результате вражеского удара по Днепру был поврежден пассажирский поезд №52 сообщением "Одесса - Запорожье". Очевидцам удалось зафиксировать момент удара российской ракеты вблизи поезда.

25 июня в Днепре объявлена Днем траура. Также в Кривом Роге в знак солидарности тоже объявили 25 июня Днем траура.