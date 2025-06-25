07:39  25 июня
В Украине объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра: перечень областей
06:10  25 июня
На Житомирщине во время купания в пруду утонул 16-летний подросток
03:35  25 июня
Недалеко от Кривого Рога фотограф заметил уникальное животное
UA | RU
UA | RU
25 июня 2025, 09:10

Удар россиян по Днепру: количество погибших возросло до 18

25 июня 2025, 09:10
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Днепропетровщины
Читайте також
українською мовою

Российский удар по Днепру 24 июня унес жизни 18 человек, еще 2 человека погибли в области. Всего в регионе около 300 пострадавших

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews .

"После дня ужаса, пережитого накануне, область оплакивает своих. Сегодня в трауре Днепр, что из-за вражеской атаки потерял 18 жителей. И Самар, где агрессор убил двух человек. В скорби вся Днепропетровщина", – отметил он.

Лисак добавил, что из-за атаки в регионе в общей сложности пострадали почти 300 человек.

Кроме того, ночью и утром 25 июня россияне ударили по Никополю FPV-дронами. Обошлось без пострадавших.

Напомним, 24 июня российские военные нанесли ракетный удар по Днепру и городу Самар.

В результате вражеского удара по Днепру был поврежден пассажирский поезд №52 сообщением "Одесса - Запорожье". Очевидцам удалось зафиксировать момент удара российской ракеты вблизи поезда.

25 июня в Днепре объявлена Днем траура. Также в Кривом Роге в знак солидарности тоже объявили 25 июня Днем траура.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область Днепр Самар война атака погибшие раненые российская армия
90 обстрелов за сутки: Сумщину накрыли ракетами и дронами
25 июня 2025, 08:39
Оккупанты обстреляли Николаевщину: повреждена гражданская инфраструктура
25 июня 2025, 08:00
Все новости »
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
В Киевской области будут судить злоумышленников, организовавших сеть нелегальных игорных заведений
25 июня 2025, 10:21
Перед смертью Андрей Портнов встретился в Украине с бизнес-партнером Зеленского, - нардеп
25 июня 2025, 10:10
На Буковине задержаны трое мужчин, которые должны были заплатить по $10 тысяч за "безопасный маршрут" в Румынию
25 июня 2025, 09:59
Обыски, переписка, земельный дерибан: что известно о скандале с Чернышевым
25 июня 2025, 09:35
В Донецкой области оккупанты убили 3 и ранили 11 мирных жителей
25 июня 2025, 09:20
В Тернополе фургон выехал на тротуар и сбил 5-летнего ребенка
25 июня 2025, 09:05
В Днепре мужчина напал с ножом на коммунальщика: пострадавшего госпитализировали
25 июня 2025, 08:56
90 обстрелов за сутки: Сумщину накрыли ракетами и дронами
25 июня 2025, 08:39
Войска РФ убили жителя Херсонщины, ранены 8 гражданских
25 июня 2025, 08:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »