10:26  24 червня
На Одещині 32-річна жінка зарізала пенсіонерку
06:25  24 червня
В Івано-Франківську в річці потонула людина
03:55  24 червня
З полону одразу за ґрати: у Дніпрі судять військового за дезертирство
UA | RU
UA | RU
24 червня 2025, 20:42

У Дніпрі зросла кількість загиблих: підтверджено 17 жертв ракетної атаки

24 червня 2025, 20:42
Читайте также на русском языке
Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі зросла кількість жертв внаслідок ракетної атаки 24 червня 2025 року

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, підтверджено загибель ще однієї людини. Таким чином, кількість загиблих зросла до 17 осіб.

Рятувальні та пошукові роботи у місті тривають. Медичні служби продовжують надавати допомогу постраждалим, а фахівці оперативно документують наслідки руйнувань. Серед об’єктів, що зазнали пошкоджень, - житлові будинки, об’єкти інфраструктури та транспорт.

"Ще один загиблий у Дніпрі. Загалом – вже 17 обірваних життів. Щирі співчуття всім рідним та близьким…" — написав Лисак у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, ракетний удар по Дніпру та Самару став одним із наймасштабніших за останній час. У результаті атаки постраждали 279 осіб, серед них 27 дітей. У місті оголошено день жалоби, приспущено державні прапори та скасовано розважальні заходи.

Нагадаємо, росіяни атакували передмістя Херсона: є постраждала.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпро Самар ракетний удар обстріл День жалоби рятувальна місія наслідки
25 червня – день жалоби у Кривому Розі через ракетний удар у Дніпрі
24 червня 2025, 19:29
У Дніпрі 25 червня оголосили День траура через ракетний удар
24 червня 2025, 18:23
У Дніпрі зросла кількість жертв ракетного удару: 15 загиблих і 174 поранених
24 червня 2025, 18:04
Всі новини »
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
Комісія обрала голову БЕБ: Офіс Президента хоче зірвати конкурс
24 червня 2025, 22:15
Саміт НАТО в Гаазі: чи зустрінуться Трамп і Зеленський
24 червня 2025, 21:48
У Запоріжжі з палаючої багатоповерхівки врятували двох жінок
24 червня 2025, 21:45
ДБР затримало заступника начальника поліції Полтавщини Бориса Реутова: що відомо
24 червня 2025, 21:40
У Кривому Розі обірвало величезний прапор України: опубліковано відео
24 червня 2025, 21:20
Росіяни обстріляли Нікопольщину: стались пожежі, постраждала пенсіонерка
24 червня 2025, 21:05
На Франківщині мотоцикліст на смерть збив велосипедиста
24 червня 2025, 21:05
На Одещині судили активіста, який прикидався військовим ТЦК
24 червня 2025, 20:47
Росіяни атакували передмістя Херсона: є постраждала
24 червня 2025, 20:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »