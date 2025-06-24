Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

У Дніпрі зросла кількість жертв внаслідок ракетної атаки 24 червня 2025 року

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, підтверджено загибель ще однієї людини. Таким чином, кількість загиблих зросла до 17 осіб.

Рятувальні та пошукові роботи у місті тривають. Медичні служби продовжують надавати допомогу постраждалим, а фахівці оперативно документують наслідки руйнувань. Серед об’єктів, що зазнали пошкоджень, - житлові будинки, об’єкти інфраструктури та транспорт.

"Ще один загиблий у Дніпрі. Загалом – вже 17 обірваних життів. Щирі співчуття всім рідним та близьким…" — написав Лисак у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, ракетний удар по Дніпру та Самару став одним із наймасштабніших за останній час. У результаті атаки постраждали 279 осіб, серед них 27 дітей. У місті оголошено день жалоби, приспущено державні прапори та скасовано розважальні заходи.

Нагадаємо, росіяни атакували передмістя Херсона: є постраждала.