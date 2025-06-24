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24 червня 2025, 19:29

25 червня – день жалоби у Кривому Розі через ракетний удар у Дніпрі

24 червня 2025, 19:29
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фото: Сергій Лисак/Дніпропетровська ОВА
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У Кривому Розі 25 червня оголошено день жалоби в пам’ять про загиблих мирних мешканців, які стали жертвами ракетного удару по Дніпру та Самару

Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

Відповідне рішення ухвалили як знак солідарності з сусіднім містом в області, що постраждало від одного з наймасштабніших обстрілів останніх місяців.

За словами Олександра Вілкула, атака російською балістикою забрала життя щонайменше 15 людей, ще понад 200 отримали поранення.

"Біль, який не вміщується у слова", — написав Вілкул, висловивши співчуття рідним загиблих.

Очільник міста також зазначив, що громада Кривого Рогу готова надавати всю необхідну допомогу Дніпру. День жалоби у місті супроводжуватиметься приспущеними прапорами, скасуванням розважальних заходів і хвилинами мовчання.

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Обстріл 24 червня спричинив руйнування десятків об'єктів цивільної інфраструктури - пошкоджено житлові будинки, заклади освіти та пасажирський потяг. У Дніпрі досі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Нагадаємо, у Дніпрі 25 червня оголосили День траура через ракетний удар.

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Кривий Ріг Дніпро Дніпропетровська область ракетний удар траур Олександр Вілкул Балістика
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