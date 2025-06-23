Фото: ОВА

В Одеській ОВА показали фото зруйнованої гімназії внаслідок російського удару. На жаль, є загиблі

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Олега Кіпера, внаслідок російського удару в Білгород-Дністровському загинуло двоє людей. Голова ОВА висловив співчуття рідним та близьким жертв російської атаки.

"Наразі також відомо про, щонайменше, дванадцятьох поранених. Троє постраждалих у важкому стані. Інші поранені, серед яких двоє підлітків, у стані середнього ступеню важкості. Їм надається вся необхідна медична допомога", - повідомив Олег Кіпер.

Нагадаємо, вдень 23 червня росіяни атакували балістикою Білгород-Дністровський. Повідомлялось, що дітей в школі, на щастя, не було. Тому учні гімназії не постраждали.