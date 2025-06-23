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23 июня 2025, 20:51

Очередной обстрел Днепропетровщины: повреждены многоэтажные и частные дома

23 июня 2025, 20:51
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фото: ДнепрОВА
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Никопольский район вновь потерпел удары со стороны российской армии

Об этом сообщает "Известно", передает RegioNews.

В течение дня войска рф неоднократно обстреливали территорию Никопольского района. Под огонь попали как сам райцентр, так и населённые пункты Покровской громады. Для атак оккупанты использовали FPV-дроны и ствольную артиллерию, нанося удары по гражданской инфраструктуре.

Обстріли ДніпропетровщиниОбстріли ДніпропетровщиниОбстріли ДніпропетровщиниОбстріли ДніпропетровщиниОбстріли Дніпропетровщини

Согласно предварительным данным, серьезные разрушения получили по меньшей мере три многоквартирных дома, включая одну многоэтажку. Также обстрелы повредили пять частных жилых домов и гараж. В результате взрывов изувечено хозяйственное сооружение, еще два полностью разрушены.

Несмотря на масштабные повреждения, погибших и раненых среди мирного населения, по оперативной информации нет. На месте работают коммунальные службы, спасатели и представители местных властей, которые документируют последствия вражеских действий и помогают жителям ликвидировать разрушения.

Ранее сообщалось об авиаударе по Краматорску: из-под завалов деблокировали тела 4 жертв.

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