фото: ДнепрОВА

Об этом сообщает "Известно", передает RegioNews.

В течение дня войска рф неоднократно обстреливали территорию Никопольского района. Под огонь попали как сам райцентр, так и населённые пункты Покровской громады. Для атак оккупанты использовали FPV-дроны и ствольную артиллерию, нанося удары по гражданской инфраструктуре.

Согласно предварительным данным, серьезные разрушения получили по меньшей мере три многоквартирных дома, включая одну многоэтажку. Также обстрелы повредили пять частных жилых домов и гараж. В результате взрывов изувечено хозяйственное сооружение, еще два полностью разрушены.

Несмотря на масштабные повреждения, погибших и раненых среди мирного населения, по оперативной информации нет. На месте работают коммунальные службы, спасатели и представители местных властей, которые документируют последствия вражеских действий и помогают жителям ликвидировать разрушения.

Ранее сообщалось об авиаударе по Краматорску: из-под завалов деблокировали тела 4 жертв.