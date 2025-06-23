фото: Юлія Чернишева

Найбільших руйнувань зазнав Шевченківський район столиці, під завалами можуть залишатися люди

Про це повідомляють у КМВА, передає RegioNews.

У столиці продовжуються рятувальні роботи після однієї з найпотужніших атак за останній час. У Шевченківському районі Києва вже понад 14 годин тривають заходи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу.

За даними Київської міської військової адміністрації, від вибухової хвилі постраждали понад 30 об’єктів. З них 27 - це житлові будинки, ще три - освітні заклади. Також пошкоджено майже 40 автомобілів, які перебували поблизу епіцентру влучань. Частина будівель зазнала серйозних руйнувань - вибиті вікна, обвалені перекриття, пошкоджені дахи.

За оновленими даними КМВА, внаслідок ракетної атаки загинули дев’ятеро людей. Ще 25 осіб дістали травми різного ступеня тяжкості. Медики надають постраждалим необхідну допомогу. Роботи з розбору завалів та обстеження пошкоджених об’єктів тривають. Рятувальники не виключають, що під уламками можуть залишатися люди.

Раніше повідомлялося, у Києві після нічної ракетної атаки дістали тіло 8-ї загиблої: тривають пошуки під завалами.