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23 червня 2025, 20:16

В Шевченківському районі Києва вже 14 годин триває ліквідація наслідків російської атаки

23 червня 2025, 20:16
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фото: Юлія Чернишева
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Найбільших руйнувань зазнав Шевченківський район столиці, під завалами можуть залишатися люди

Про це повідомляють у КМВА, передає RegioNews.

У столиці продовжуються рятувальні роботи після однієї з найпотужніших атак за останній час. У Шевченківському районі Києва вже понад 14 годин тривають заходи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу.

Шевченківський район КиєваШевченківський район КиєваШевченківський район Києва

За даними Київської міської військової адміністрації, від вибухової хвилі постраждали понад 30 об’єктів. З них 27 - це житлові будинки, ще три - освітні заклади. Також пошкоджено майже 40 автомобілів, які перебували поблизу епіцентру влучань. Частина будівель зазнала серйозних руйнувань - вибиті вікна, обвалені перекриття, пошкоджені дахи.

За оновленими даними КМВА, внаслідок ракетної атаки загинули дев’ятеро людей. Ще 25 осіб дістали травми різного ступеня тяжкості. Медики надають постраждалим необхідну допомогу. Роботи з розбору завалів та обстеження пошкоджених об’єктів тривають. Рятувальники не виключають, що під уламками можуть залишатися люди.

Раніше повідомлялося, у Києві після нічної ракетної атаки дістали тіло 8-ї загиблої: тривають пошуки під завалами.

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