Після сварки – до реанімації: на Дніпропетровщині жінка вдарила чоловіка ножем

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Про це пише "Відомо", передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався в одному з будинків на вулиці Молодіжній.

За інформацією старшої інспекторки з комунікацій Павлоградського районного відділу поліції Тетяни Коваль, повідомлення про напад надійшло 16 червня.

Постраждалим виявився 43-річний чоловік, якого з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Поліцейські оперативно встановили особу нападниці — нею виявилася місцева мешканка. 17 червня слідчі повідомили їй про підозру у вчиненні тяжкого тілесного ушкодження.

На цей момент жінка перебуває під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Одещині чоловік убив 72-річного батька через собаку.

Раніше на Волині чоловіка, який вбив колишню дружину та її матір, відправили за ґрати.