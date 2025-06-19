Після сварки – до реанімації: на Дніпропетровщині жінка вдарила чоловіка ножем
У місті Тернівка Дніпропетровської області сталася жорстока побутова сварка. Місцева мешканка завдала ножового поранення чоловікові
Про це пише "Відомо", передає RegioNews.
Зазначається, що інцидент стався в одному з будинків на вулиці Молодіжній.
За інформацією старшої інспекторки з комунікацій Павлоградського районного відділу поліції Тетяни Коваль, повідомлення про напад надійшло 16 червня.
Постраждалим виявився 43-річний чоловік, якого з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували.
Поліцейські оперативно встановили особу нападниці — нею виявилася місцева мешканка. 17 червня слідчі повідомили їй про підозру у вчиненні тяжкого тілесного ушкодження.
На цей момент жінка перебуває під вартою. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Одещині чоловік убив 72-річного батька через собаку.
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