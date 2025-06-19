После ссоры – в реанимацию: на Днепропетровщине женщина ударила мужчину ножом

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Об этом пишет "Відомо", передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел в одном из домов по улице Молодежной.

По информации старшей инспекторки по коммуникациям Павлоградского районного отдела полиции Татьяны Коваль, сообщение о нападении поступило 16 июня.

Пострадавшим оказался 43-летний мужчина, которого с тяжкими телесными повреждениями госпитализировали.

Полицейские оперативно установили личность нападающей — ею оказалась местная жительница. 17 июня следователи сообщили ей о подозрении в совершении тяжкого телесного повреждения.

В данный момент женщина находится под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Одещине мужчина убил 72-летнего отца из-за собаки.

Ранее на Волыни мужа, убившего бывшую жену и ее мать, отправили за решетку.