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19 июня 2025, 11:56

После ссоры – в реанимацию: на Днепропетровщине женщина ударила мужчину ножом

19 июня 2025, 11:56
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Терновке Днепропетровской области произошла жестокая бытовая ссора. Местная жительница нанесла ножевое ранение мужчине

Об этом пишет "Відомо", передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел в одном из домов по улице Молодежной.

По информации старшей инспекторки по коммуникациям Павлоградского районного отдела полиции Татьяны Коваль, сообщение о нападении поступило 16 июня.

Пострадавшим оказался 43-летний мужчина, которого с тяжкими телесными повреждениями госпитализировали.

Полицейские оперативно установили личность нападающей — ею оказалась местная жительница. 17 июня следователи сообщили ей о подозрении в совершении тяжкого телесного повреждения.

В данный момент женщина находится под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Одещине мужчина убил 72-летнего отца из-за собаки.

Ранее на Волыни мужа, убившего бывшую жену и ее мать, отправили за решетку.

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