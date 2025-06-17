На Волині чоловіка, який вбив колишню дружину та її матір, відправили за ґрати
На Волині пройшло перше засідання про справі щодо вбивства двох жінок. Підозрюваного відправили за ґрати
Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.
35-річного чоловіка, який вбив свою колишню дружину та її матір, відправлений під варту. Йому загрожує позбавлення волі від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.
Також у поліції розповідали, що потерпіла раніше вже зверталась до правоохоронців. Поліцейські у 2021 та 2023 роках відкривали протокол та кримінальне провадження. Проте провадження закрили, бо, за словами представників поліції, надійшло відповідне клопотання заявниці про відмову від підтримання кримінального обвинувачення в суді.
У місцевих ЗМІ повідомляли, що 17 червня у Ковелі пройшло прощання з матір'ю і донькою, яких убив колишній зять.
Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомляли, що на Волині 35-річний чоловік ножем вбив свою колишню дружину та її матір. Двоє малолітніх дітей залишились сиротами. Про вбивство чоловік повідомив сам, звернувшись до правоохоронців.