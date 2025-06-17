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17 червня 2025, 21:15

На Волині чоловіка, який вбив колишню дружину та її матір, відправили за ґрати

17 червня 2025, 21:15
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Фото: Нацполіція
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На Волині пройшло перше засідання про справі щодо вбивства двох жінок. Підозрюваного відправили за ґрати

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

35-річного чоловіка, який вбив свою колишню дружину та її матір, відправлений під варту. Йому загрожує позбавлення волі від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Також у поліції розповідали, що потерпіла раніше вже зверталась до правоохоронців. Поліцейські у 2021 та 2023 роках відкривали протокол та кримінальне провадження. Проте провадження закрили, бо, за словами представників поліції, надійшло відповідне клопотання заявниці про відмову від підтримання кримінального обвинувачення в суді.

У місцевих ЗМІ повідомляли, що 17 червня у Ковелі пройшло прощання з матір'ю і донькою, яких убив колишній зять.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомляли, що на Волині 35-річний чоловік ножем вбив свою колишню дружину та її матір. Двоє малолітніх дітей залишились сиротами. Про вбивство чоловік повідомив сам, звернувшись до правоохоронців.

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