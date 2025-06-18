фото: Патрульна поліція Кривого Рогу

Про це повідомляє патрульна поліція Кривого Рогу, передає RegioNews.

Місцева мешканка звернулася до поліції через конфлікт із колишнім співмешканцем. На її виклик прибув патруль, однак під час спілкування з жінкою інспектори помітили на подвір’ї незвичні рослини.

Правоохоронці зафіксували, що на території домогосподарства ростуть кущі, схожі на коноплі. Після виявлення ймовірного нарковмісного посіву, патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Та, у свою чергу, оформила виявлене згідно з процедурою та вилучила рослини для подальшої експертизи.

Згідно з частиною 1 статті 310 Кримінального кодексу України, вирощування від 10 до 50 кущів конопель уже вважається кримінальним злочином. Порушення цієї статті передбачає штраф, обмеження волі або навіть ув’язнення до 3 років. У разі повторного правопорушення чи значно більшої кількості рослин особі може загрожувати до семи років позбавлення волі.

Наразі триває слідство. Остаточна кількість вилучених кущів та правова кваліфікація інциденту будуть встановлені після проведення експертних досліджень.

Нагадаємо, на Волині чоловік зберігав майже кілограм канабісу та вирощував понад 200 рослин конопель.