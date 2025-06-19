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Правоохоронці розпочали перевірку після появи у мережі відео конфлікту на автозаправці за участі неповнолітніх

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Інцидент зафіксували на одній із місцевих АЗС під час моніторінгу соціальних мереж. Група підлітків вступила у словесну перепалку з працівниками. Один із хлопців, розлючений суперечкою, кинув у працівника пластиковий стілець.

Попри публічний резонанс, до поліції жодної офіційної заяви від потерпілих не надходило. Проте працівники поліції не залишили ситуацію без реагування. Вони самостійно виявили відео під час моніторингу соціальних мереж і розпочали службову перевірку.

Наразі тривають заходи зі встановлення осіб усіх учасників конфлікту. Особливу увагу приділяють ідентифікації неповнолітніх та їхніх законних представників. Поліція з’ясовує обставини інциденту, щоб надалі ухвалити рішення про притягнення винних до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Раніше повідомлялося, на Київщині підлітки отримали підозри за побиття 12-річної дівчинки.