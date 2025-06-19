На Одещині чоловік убив 72-річного батька через собаку

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Подія сталася в січні 2025 року в одному з сіл Таїровської селищної громади. Тоді 48-річний чоловік вистрілив у 72-річного батька із мисливського карабіна, коли він спав, бо винуватив його у смерті свого хворого собаки. Пенсіонер нібито не придбав на прохання сина для домашнього улюбленця ліки.

За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині чоловік до смерті побив дружину.