08:05  19 червня
Троє українських енергетиків намагались втекти до Угорщини під час відрядження на Закарпаття
07:45  19 червня
На Дніпропетровщині трамвай із пасажирами зійшов з рейок і в’їхав у дерево
03:40  19 червня
Українські моделі з OnlyFans задекларували понад 130 мільйонів
UA | RU
UA | RU
19 червня 2025, 08:33

На Прикарпатті чоловік убив 79-річну сусідку сокирою

19 червня 2025, 08:33
Читайте также на русском языке
фото: Івано-Франківська обласна прокуратура
Читайте также
на русском языке

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт проти 32-річного мешканця Калуського району, якого підозрюють в умисному вбивстві 79-річної сусідки

Про це повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, трагедія сталася 4 січня 2025 року.

Підозрюваний у той день вживав алкоголь, коли до нього прийшла сусідка — вона хотіла з’ясувати, куди зникли її свійські тварини. Між ними виник конфлікт, під час якого чоловік схопив сокиру та вдарив жінку по голові. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.

Чоловіка затримали. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Волині чоловіка, який вбив колишню дружину та її матір, відправили за ґрати.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Івано-Франківська область убивство сусід конфлікт суд в'язниця
У Кривому Розі чоловік забив до смерті сусіда металевим прутом
18 червня 2025, 10:56
Вбили і сховали тіло в авто: на Буковині чоловіка вбили через борг
17 червня 2025, 22:57
Чоловік застрелив жінку, а потім себе - трагедія в центрі Житомира
17 червня 2025, 18:51
Всі новини »
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
В Одесі чиновники міськради вкрали 15 млн грн на світлофорах
19 червня 2025, 09:20
Ворог завдав понад 10 ударів керованими авіабомбами по Сумщині
19 червня 2025, 09:20
У Запоріжжі третій день поспіль фіксують забруднення повітря
19 червня 2025, 08:53
Ранкова атака на Нікопольщину: п'ятеро поранених, серед них – дитина
19 червня 2025, 08:52
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
19 червня 2025, 08:44
В Одесі зникла 7-річна дівчинка
19 червня 2025, 08:24
Окупанти обстріляли Херсонщину: поранено 9 людей
19 червня 2025, 08:08
Троє українських енергетиків намагались втекти до Угорщини під час відрядження на Закарпаття
19 червня 2025, 08:05
У Бердянську ліквідовано колаборанта Михайла Грицая
19 червня 2025, 07:57
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Всі публікації »
Остап Дроздов
Анна Гін
Вадим Денисенко
Всі блоги »