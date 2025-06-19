На Прикарпатті чоловік убив 79-річну сусідку сокирою

фото: Івано-Франківська обласна прокуратура

Прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт проти 32-річного мешканця Калуського району, якого підозрюють в умисному вбивстві 79-річної сусідки

Про це повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, трагедія сталася 4 січня 2025 року.

Підозрюваний у той день вживав алкоголь, коли до нього прийшла сусідка — вона хотіла з’ясувати, куди зникли її свійські тварини. Між ними виник конфлікт, під час якого чоловік схопив сокиру та вдарив жінку по голові. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.

Чоловіка затримали. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Волині чоловіка, який вбив колишню дружину та її матір, відправили за ґрати.