Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до 20
Кількість жертв внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області збільшилося до 20 людей. У лікарні помер хлопець, який 4 квітня дістав важкі поранення
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"Трагічна новина... У лікарні помер 23-річний хлопець, який отримав поранення під час ракетної атаки на Кривий Ріг на початку квітня. Найщиріші співчуття рідним", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ввечері 4 квітня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Після 23:00 російські загарбники запустили на місто "Шахеди".
Раныше повідомлялося про 19 загиблих та 72 постраждалих. 6 квітня у лікарні помер 57-річний постраждалий.
Масована атака дронів на Одесу: виникли пожежі, постраждали 3 людейВсі новини »
16 квітня 2025, 07:00Кількість загиблих внаслідок російського удару по Сумах зросла до 36
15 квітня 2025, 19:19Сили оборони уразили пункт дислокації російської бригади, яка вдарила ракетами по Сумах
15 квітня 2025, 17:05
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати Росії: інформація станом на 16 квітня
16 квітня 2025, 09:00На Полтавщині уламки ворожого БпЛА пошкодили ЛЕП: два села залишилися без світла
16 квітня 2025, 08:20Війська РФ атакували Дніпропетровщину дронами та КАБами: є постраждалі та руйнування
16 квітня 2025, 08:00Обстріли Херсонщини: окупанти поранили 11 цивільних
16 квітня 2025, 07:50На Сумщині зенітники збили 6 російських "шахедів"
16 квітня 2025, 07:35РФ понад 500 разів обстріляла міста та села на Запоріжжі: пошкоджена інфраструктура
16 квітня 2025, 07:20Реконструкція по-київськи: столичні підприємці знесли кафе й незаконно звели двоповерхову будівлю
16 квітня 2025, 07:10Масована атака дронів на Одесу: виникли пожежі, постраждали 3 людей
16 квітня 2025, 07:00На Курщині ЗСУ уразили російський ЗРК "Стріла-10": відео
16 квітня 2025, 06:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
Всі блоги »