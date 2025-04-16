Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла до 20

ілюстративне фото: ДСНС України

Кількість жертв внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області збільшилося до 20 людей. У лікарні помер хлопець, який 4 квітня дістав важкі поранення

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Трагічна новина... У лікарні помер 23-річний хлопець, який отримав поранення під час ракетної атаки на Кривий Ріг на початку квітня. Найщиріші співчуття рідним", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 4 квітня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Після 23:00 російські загарбники запустили на місто "Шахеди".

Раныше повідомлялося про 19 загиблих та 72 постраждалих. 6 квітня у лікарні помер 57-річний постраждалий.