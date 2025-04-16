Ракетный удар по Кривому Рогу: количество погибших выросло до 20

иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Число жертв в результате ракетной атаки на Кривой Рог Днепропетровской области увеличилось до 20 человек. В больнице скончался парень, который 4 апреля получил тяжелые ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Трагическая новость... В больнице скончался 23-летний парень, получивший ранение во время ракетной атаки на Кривой Рог в начале апреля. Самые искренние соболезнования родным", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 4 апреля россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. После 23:00 российские захватчики запустили на город "Шахеды".

Ранее сообщалось о 19 погибших и 72 пострадавших. 6 апреля в больнице скончался 57-летний пострадавший.