Ракетный удар по Кривому Рогу: количество погибших выросло до 20
Число жертв в результате ракетной атаки на Кривой Рог Днепропетровской области увеличилось до 20 человек. В больнице скончался парень, который 4 апреля получил тяжелые ранения
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
"Трагическая новость... В больнице скончался 23-летний парень, получивший ранение во время ракетной атаки на Кривой Рог в начале апреля. Самые искренние соболезнования родным", – говорится в сообщении.
Напомним, вечером 4 апреля россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. После 23:00 российские захватчики запустили на город "Шахеды".
Ранее сообщалось о 19 погибших и 72 пострадавших. 6 апреля в больнице скончался 57-летний пострадавший.
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