Сили оборони уразили пункт дислокації російської бригади, яка вдарила ракетами по Сумах

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Сили оборони України уразили пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади армії РФ на Курщині, яка у Вербну неділю, 13 квітня, завдала ракетного удару по Сумах

Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Спецоперацію реалізували підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗСУ та СБУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Захисники атакували низку об’єктів в Курській області, пов'язаних з воєнними злочинцями, які причетні до ракетного удару по Сумах та до інших воєнних злочинів проти українського народу.

"Зокрема, уражено пункт постійної дислокації 448 ракетної бригади російських окупантів, зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Результати удару уточнюються", — йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що кожна російська військова частина, підрозділ та їхні військовослужбовці, які здійснюють обстріли мирних міст і цивільних громадян України, будуть встановлені та обов’язково отримають відплату.

Нагадаємо, вранці 13 квітня на Вербну неділю війська РФ завдали подвійний ракетний удар по центру Сум. Окупанти застосували балістичні ракети з касетними боєприпасами.

У місті триває триденна жалоба за загиблими.

Наразі у лікарнях перебувають 44 людини, поранені внаслідок російської ракетної атаки на Суми, серед яких 10 дітей.