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15 квітня 2025, 19:10

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Сумах зросла до 36

15 квітня 2025, 19:10
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ілюстративне фото: ДСНС України
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Число загиблих через ракетний удар РФ по центру міста Суми 13 квітня зросло до 36 осіб

Про це повідомляє Сумська міська рада, передає RegioNews.

"На жаль, одна людина після того, як була ушпиталена відразу після трагедії, померла в лікарні", — йдеться в повідомленні.

За медичною допомогою загалом звернулися 127 людей: 109 дорослих і 18 дітей. У стаціонарі перебувають 44 пацієнти, з них — 10 дітей. Наразі стан 10 постраждалих — важкий (дві дитини та восьмеро дорослих). Ще 35 людей — у стані середньої тяжкості, решта мають легкі травми.

Нагадаємо, вранці 13 квітня на Вербну неділю війська РФ завдали подвійний ракетний удар по центру Сум. Окупанти застосували балістичні ракети з касетними боєприпасами.

У місті триває триденна жалоба за загиблими.

Раніше повідомлялося, що в лікарнях перебувають 44 людини, поранені внаслідок російської ракетної атаки на Суми, серед яких 10 дітей.

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