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До 72 збільшилась кількість постраждалих через ракетний удар по Кривому Рогу 4 квітня

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Майже половина потерпілих госпіталізовані, 17 – у важкому стані. Постійно поряд медики, які роблять максимум для порятунку їхніх життів", – йдеться у повідомленні.

Також посадовець зазначив, що всі містяни, які отримали травми через атаку на місто БпЛА, перебувають на амбулаторному лікуванні.

Нагадаємо, ввечері 4 квітня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Після 23:00 російські загарбники запустили на місто "Шахеди".

Внаслідок ворожих атак загинули 19 людей, 9 із них – діти. Постраждали 68 цивільних.

У Кривому Розі 7, 8 та 9 квітня оголосили Днями жалоби за загиблими внаслідок ворожих ударів.