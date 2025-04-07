Після обстрілу Кривого Рогу 18 поранених – у важкому стані

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У лікарнях досі перебувають 33 постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу, серед них 4 дитини

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, 18 пацієнтів все ще у важкому стані.

Лисак також додав, що ще три дні у Кривому Розі, Дніпрі, ще низці міст триватимуть дні жалоби за загиблими.

Нагадаємо, сьогодні зранку в Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару. Від численних ран у лікарні помер чоловік 57 років.

Ввечері 4 квітня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Після 23:00 російські загарбники запустили на місто "Шахеди".

Раніше повідомлялося про 19 загиблих та 72 постраждалих.

У Кривому Розі 7, 8 та 9 квітня оголосили Днями жалоби за загиблими внаслідок ворожих ударів.