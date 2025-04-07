Після обстрілу Кривого Рогу 18 поранених – у важкому стані
У лікарнях досі перебувають 33 постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу, серед них 4 дитини
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
За його словами, 18 пацієнтів все ще у важкому стані.
Лисак також додав, що ще три дні у Кривому Розі, Дніпрі, ще низці міст триватимуть дні жалоби за загиблими.
Нагадаємо, сьогодні зранку в Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару. Від численних ран у лікарні помер чоловік 57 років.
Ввечері 4 квітня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Після 23:00 російські загарбники запустили на місто "Шахеди".
Раніше повідомлялося про 19 загиблих та 72 постраждалих.
У Кривому Розі 7, 8 та 9 квітня оголосили Днями жалоби за загиблими внаслідок ворожих ударів.