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В больницах все еще находятся 33 пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу, среди них 4 ребенка

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews .

По его словам, 18 пациентов все еще находятся в тяжелом состоянии.

Лисак также добавил, что еще три дня в Кривом Роге, Днепре, еще ряде городов продлятся дни траура по погибшим.

Напомним, сегодня утром в Кривом Роге возросло количество погибших в результате ракетного удара. От многочисленных ран в больнице скончался мужчина 57 лет.

Вечером 4 апреля россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. После 23:00 российские захватчики запустили на город "Шахеды".

Ранее сообщалось о 19 погибших и 72 пострадавших.

В Кривом Роге 7, 8 и 9 апреля объявили Днями траура по погибшим в результате вражеских ударов.