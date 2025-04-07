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07 квітня 2025, 07:35

Росіяни скинули КАБ на село під Харковом: є загиблий та постраждалі

07 квітня 2025, 07:35
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Сьогодні вранці, 7 квітня, російська окупаційна армія атакувала село Токарівка Друга Дергачівської громади Харківського району. Внаслідок обстрілу є жертва та постраждали двоє цивільних

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Він уточнив, що загарбники вдарили по селу КАБом.

"Внаслідок удару загинув 48-річний чоловік. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. росія не припиняє терор цивільного населення Харківщини", – констатував Олег Синєгубов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 6 квітня російська авіація завдала удари чотирма КАБами по Золочівській громаді на Харківщині.

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війна обстріли Синєгубов Олег Васильович окупанти жертва постраждалі авіаудар КАБ
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